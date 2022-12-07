UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин з Росією, навіть після війни

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Захід має бути готовим до тривалих складних відносин з Росією. Навіть завершення війни в Україні не нормалізує це автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на заході Global Boardroom, передає Bloomberg.

Також під час своєї заяви генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Нагадаємо, раніше в Британії застерегли від відновлення відносин з Росією. Там вважають, що це було б катастрофою для всієї євроатлантичної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг