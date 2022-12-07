В НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин з Росією, навіть після війни

Також під час своєї заяви генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Нагадаємо, раніше в Британії застерегли від відновлення відносин з Росією. Там вважають, що це було б катастрофою для всієї євроатлантичної безпеки.

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