Британия предостерегла от восстановления отношений с Россией: это было бы катастрофой

Восстановление отношений с Россией было бы катастрофой для всей евроатлантической безопасности. Война, которую она развязала против Украины, должна завершиться только победой украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Минобороны Британии Джеймса Хиппи, которого цитирует Sky News.

Он отметил, что восстановление отношений с Россией сейчас, возможно, и было бы самым простым решением в борьбе с повышением стоимости жизни, но такой шаг повлияет на безопасность лишь через несколько лет и усугубит проблему.

"Каждая вещь, которую я видел в течение последних шести месяцев, говорит мне, что это было бы катастрофой для безопасности в евроатлантической системе. Таким образом, не на 10, 15 или 20-летнем горизонте, а лишь через несколько лет мы окажемся в ситуации, когда Россия создает проблемы со стоимостью жизни, которые в 100 раз хуже, чем то, что мы видим сейчас", - считает Хиппи.

По его словам, если допустить восстановления отношений с РФ, то она начнет пробовать расширить свои амбиции за пределы Украины, например, на территорию НАТО и на страны Балтии.

"Мы должны встать на защиту Украины, чтобы все закончилось на условиях Украины. Какой бы ни была краткосрочная боль и расходы, мы создадим условия для безопасности в Евро-Атлантике", - подытожил хиппи.

Напомним, по данным опроса, более 75% респондентов в Украине поддержат решение после нашей победы в войне и деоккупации территорий полный разрыв всех отношений с Российской Федерацией.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, не известно, что именно должна сделать Россия для того, чтобы восстановить отношения с Украиной после войны.

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