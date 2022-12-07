В НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с Россией, даже после войны

Также во время своего заявления генсек НАТО отметил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Напомним, ранее в Британии предостерегли от возобновления отношений с Россией. Там считают, что это было бы катастрофой всей евроатлантической безопасности.

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