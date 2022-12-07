RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с Россией, даже после войны

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Запад должен быть готов к длительным сложным отношениям с Россией. Даже завершение войны в Украине не нормализует это автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии Global Boardroom, передает Bloomberg.

Также во время своего заявления генсек НАТО отметил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Напомним, ранее в Британии предостерегли от возобновления отношений с Россией. Там считают, что это было бы катастрофой всей евроатлантической безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг