В НАТО призвали Европу увеличить поддержку Украины, - Bloomberg

Европе следует усилить поддержку Украины в ответ на российские гибридные атаки против государств континента. Это поможет продемонстрировать РФ, что ее попытки запугать мероприятие безуспешны.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам генерала, Россия ужесточает агрессивные действия против европейских стран. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства НАТО, поджоги, диверсии и кибератаки.

"Они пытаются сломать нашу общую волю", - подчеркнул Гринкевич во время Варшавского форума безопасности 11 октября.

Он привел Данию и Германию в качестве примеров стран, которые увеличили помощь Украине после гибридных атак на своей территории. По мнению командующего, такая реакция верна, поскольку демонстрирует России безрезультатность ее попыток давить на европейских союзников.

"Это надлежащие ответы, показывающие России, что целей, которых она стремится достичь, достичь невозможно", – пояснил генерал.

НАТО готово публично называть виновных в диверсиях

Гринкевич отметил, что российские гибридные атаки происходят на фоне значительных потерь, которые армия РФ несет в войне против Украины.

В то же время украинские военные усиливают экономическое давление на Россию, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных в глубине ее территории.

НАТО в большинстве своем оставляет решение по реагированию на подобные инциденты за отдельными государствами. В то же время, генерал заявил о готовности открыто называть ответственных за такие действия, если соответствующая страна обратится к нему.

Почему помощь Украине важна для безопасности Европы

Командующий признал, что в европейских странах усиливаются политические силы, выступающие против продолжения поддержки Украины. Дополнительными испытаниями станут выборы, запланированные в ряде государств в 2027 году.

Однако Гринкевич убежден, что стратегическое значение Украины для безопасности Европы перевесит эти политические противоречия. По его словам, даже те, кто сейчас сомневается в необходимости помощи Киеву, со временем поймут ее важность для национальной безопасности.

"Думаю, им очень скоро станет совершенно очевидно, что правильно делать и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности", – отметил генерал.

НАТО готовит план на случай нападения России

Во время пребывания в Польше Гринкевич также представляет подходы Североатлантического союза к скорой победе над Россией в случае ее вторжения на территорию НАТО.

По словам командующего, обнародование так называемой "теории победы" должно усилить сдерживание Москвы. Россия должна понимать, с какими последствиями столкнется, если попытается захватить территорию одной из стран Североатлантического союза.

План предполагает использование беспилотников и технологий искусственного интеллекта в сочетании с имеющимися военными преимуществами НАТО. Среди них Гринкевич отдельно упомянул истребители F-35.

В то же время генерал подчеркнул необходимость использовать возможности для дипломатического урегулирования российско-украинской войны, когда они появляются.