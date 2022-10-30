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НАТО закликає Росію терміново відновити зернову угоду

Фото: НАТО закликає Росію терміново відновити зернову угоду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії необхідно в терміновому порядку відновити дію зернової угоди, щоб Україна змогла продовжувати експорт сільгосппродукції.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

"Президент Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) має припинити робити продовольство зброєю і закінчити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.

За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.

"Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі", - додала прес-секретар.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Після цього в Євросоюзі закликали владу РФ переглянути своє рішення про призупинення участі в угоді щодо вивезення українського зерна.

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