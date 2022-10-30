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НАТО призывает Россию срочно возобновить зерновую сделку

Фото: НАТО призывает Россию срочно возобновить зерновую сделку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

России необходимо в срочном порядке возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина смогла продолжать экспорт сельхозпродукции.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен прекратить делать продовольствие оружием и закончить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается", - подчеркнула Лунгеску.

По ее словам, зерновую соглашение, которое было принято в Турции, поддерживают все страны-члены Альянса.

"Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, вчера, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого в Евросоюзе призвали власти РФ пересмотреть свое решение о приостановке участия в сделке по вывозу украинского зерна.

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