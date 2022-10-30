НАТО призывает Россию срочно возобновить зерновую сделку

"Президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен прекратить делать продовольствие оружием и закончить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается", - подчеркнула Лунгеску.

По ее словам, зерновую соглашение, которое было принято в Турции, поддерживают все страны-члены Альянса.

"Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", - добавила пресс-секретарь.