НАТО взяло під контроль передачу зброї Україні і підготовку військових, - Міноборони Польщі
Місія НАТО взяла під контроль передачу техніки Україні. Також вона відповідає за навчання українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.
Глава Міноборони Польщі відвідав логістичний центр POLLOG HUB у Ясьонці, через який надходить військова допомога для України, а також солдатів, які служать там.
Він наголосив, що логістичний хаб захищають не лише польські та норвезькі військові, але й американські та німецькі солдати.
Косіняк-Камиш додав, що раніше процес постачання техніки через хаб у Польщі був більше двосторонніми відносинами між Україною та США за підтримки Польщі, Британії та інших країн. Але з моменту рішення саміту НАТО у липні 2024 року було створено нову місію NSAT-U.
"Місія НАТО, яка відповідає за передачу техніки в Україну, тобто матеріально-технічне забезпечення, відповідає за підготовку, навчання українських військових та набуття оперативних навичок на післявоєнний період для української армії", - пояснив він.
Логістичний центр у Ясьонці
Нагадаємо, що у Польщі біля кордону з Україною після початку повномасштабної війни створили спеціальний центр. POLLOG HUB знаходить у Ясьонці.
Через логістичний хаб проходить військова допомога для України, яку надсилають партнери. З минулого року охорону центру посилили. Німеччина та Норвегія надіслали додаткові засоби ППО для охорони хабу.
На початку березня постачання військової допомоги від США через Ясьонку призупинилося. Це сталося після перепалки президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі. Але згодом США відновили надання допомоги Україні.
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