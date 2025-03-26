НАТО взяло під контроль передачу зброї Україні і підготовку військових, - Міноборони Польщі

Місія НАТО взяла під контроль передачу техніки Україні. Також вона відповідає за навчання українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

Глава Міноборони Польщі відвідав логістичний центр POLLOG HUB у Ясьонці, через який надходить військова допомога для України, а також солдатів, які служать там.

Він наголосив, що логістичний хаб захищають не лише польські та норвезькі військові, але й американські та німецькі солдати.

Косіняк-Камиш додав, що раніше процес постачання техніки через хаб у Польщі був більше двосторонніми відносинами між Україною та США за підтримки Польщі, Британії та інших країн. Але з моменту рішення саміту НАТО у липні 2024 року було створено нову місію NSAT-U.

"Місія НАТО, яка відповідає за передачу техніки в Україну, тобто матеріально-технічне забезпечення, відповідає за підготовку, навчання українських військових та набуття оперативних навичок на післявоєнний період для української армії", - пояснив він.