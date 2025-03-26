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НАТО взяло под контроль передачу оружия Украине и подготовку военных, - Минобороны Польши

Варшава, Среда 26 марта 2025 15:21
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НАТО взяло под контроль передачу оружия Украине и подготовку военных, - Минобороны Польши Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Миссия НАТО взяла под контроль передачу техники Украине. Также она отвечает за обучение украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Глава Минобороны Польши посетил логистический центр POLLOG HUB в Ясенке, через который поступает военная помощь для Украины, а также солдат, которые служат там.

Он отметил, что логистический хаб защищают не только польские и норвежские военные, но и американские и немецкие солдаты.

Косиняк-Камыш добавил, что ранее процесс поставки техники через хаб в Польше был больше двусторонними отношениями между Украиной и США при поддержке Польши, Великобритании и других стран. Но с момента решения саммита НАТО в июле 2024 года была создана новая миссия NSAT-U.

"Миссия НАТО, которая отвечает за передачу техники в Украину, то есть материально-техническое обеспечение, отвечает за подготовку, обучение украинских военных и приобретение оперативных навыков на послевоенный период для украинской армии", - пояснил он.

Логистический центр в Ясенке

Напомним, что в Польше у границы с Украиной после начала полномасштабной войны создали специальный центр. POLLOG HUB находит в Ясенке.

Через логистический хаб проходит военная помощь для Украины, которую отправляют партнеры. С прошлого года охрану центра усилили. Германия и Норвегия прислали дополнительные средства ПВО для охраны хаба.

В начале марта поставки военной помощи от США через Ясенку приостановились. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Но впоследствии США возобновили предоставление помощи Украине.

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