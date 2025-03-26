НАТО взяло под контроль передачу оружия Украине и подготовку военных, - Минобороны Польши

Миссия НАТО взяла под контроль передачу техники Украине. Также она отвечает за обучение украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Глава Минобороны Польши посетил логистический центр POLLOG HUB в Ясенке, через который поступает военная помощь для Украины, а также солдат, которые служат там.

Он отметил, что логистический хаб защищают не только польские и норвежские военные, но и американские и немецкие солдаты.

Косиняк-Камыш добавил, что ранее процесс поставки техники через хаб в Польше был больше двусторонними отношениями между Украиной и США при поддержке Польши, Великобритании и других стран. Но с момента решения саммита НАТО в июле 2024 года была создана новая миссия NSAT-U.

"Миссия НАТО, которая отвечает за передачу техники в Украину, то есть материально-техническое обеспечение, отвечает за подготовку, обучение украинских военных и приобретение оперативных навыков на послевоенный период для украинской армии", - пояснил он.