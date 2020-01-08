НАТО выводят войска из Ирака

Канада и весь Северо-демократический альянс (НАТО) выводят свои войска из Ирака в связи с обострением обстановки. Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении начальника штаба обороны Канады Джонатана Вэнса.

По его словам, сворачивание войск является временным. До этого Канада в сотрудничестве с международными партнерами участвовала в операции IMPACT и миссии НАТО в Ираке.

"Ситуация в Ираке сложная и лучше всего сейчас поставить нашу работу там на паузу, чтобы полностью сосредоточить внимание и ресурсы на безопасности нашего личного состава", - отмечает Вэнс.

Часть из 500 канадских военнослужащих, которые принимали участие в миссии в Ираке, передислоцируют к Кувейта. При этом канадские военные миссии продолжатся в других странах Ближнего Востока. Всего в регионе находится около 800 канадских военнослужащих.

Как пишет агентство Anadolu, НАТО временно передислоцирует часть контингента из Ирака с целью безопасности. Решение принято на фоне обострения ситуации в стране после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Также в представительстве НАТО заверили, что руководство Альянса предоставляет "крайне важное значение безопасности своих военнослужащих", в зв'связи с чем учебная миссия НАТО в Афганистане временно приостанавливается тоже.

Учебная миссия НАТО в Ираке состоит из 500 инструкторов. Она занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с 2018 года по приглашению правительства этой страны.

Кроме военнослужащих из стран-членов альянса в состав группы входят представители Австралии, Швеции и Финляндии.

Добавим, ранее парламент Ирака на экстренном заседании большинством голосов принял решение о выводе американских и других иностранных войск из страны.

Напомним, военные базы США в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за эти обстрелы взял Корпус стражей исламской революции.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил о сделке, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Иране был объявлен трехдневный траур.