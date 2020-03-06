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У НАТО виступили з заявою щодо катастрофи MH17

Новини » Політика     06.03.2020 - 21:02
У НАТО виступили з заявою щодо катастрофи MH17
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Глава НАТО закликав світ допомогти у встановленні винних

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав країни світу сприяти у залученні до відповідальності винних в авіакатастрофі MH17 Malaysia Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Зокрема, Столтенберг привітав початок судового розгляду в Нідерландах справи про збитий літак Malaysian Airlines над Донбасом влітку 2014 року.

"Я повністю впевнений у незалежності та професіоналізмі нідерландської правової системи. Як і раніше, важливо встановити істину, відповідальність і справедливість у зв'язку з катастрофою рейсу MH17 відповідно до резолюції 2166 Ради безпеки ООН. Всі країни зобов'язані максимально співпрацювати для досягнення цих зусиль", - зазначив глава НАТО.

Судовий процес у справі про MH17 стартує в Нідерландах 9 березня. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи на Донбасі містить близько 36 тис. сторінок.

Раніше повідомлялося, що напередодні судових розглядів Україна та інші учасники Спільної слідчої групи змінять своїх представників.

Також РБК-Україна повідомляло, що після катастрофи MH17 на Донбасі року уряд Нідерландів готував військову операцію за участі тисячі солдатів армії країни.

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