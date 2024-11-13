НАТО ввело б війська в Україну, якби у Росії не було ядерної зброї, - Бауер

Якби Російська Федерація (РФ) не мала б ядерну зброю - НАТО ввело б війська на українську територію та допомогло б відкинути російських терористів. Україна має для Альянсу стратегічну важливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера під час Празького оборонного саміту , що відбувся 8-10 листопада.

"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя", - заявив Бауер і додав, що в цьому полягає відмінність між війнами в Україні та Афганістані.

За словами адмірала, він не вважає неможливим залучення військ Альянсу до війни проти Росії, втім в такому разі НАТО "ризикує як альянс", у зв'язку з чим це є "політичним питанням".

"Уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому - коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки - тоді це набагато складніше", - пояснив він.

У тому ж числі він зауважив, що Україну не можна порівнювати з Афганістаном, оскільки вона має для НАТО "стратегічну важливість". Через це Сполучені Штати Америки (США) не повинні дозволити диктатору Володимиру Путіну вийти з війни переможцем.

Ядерні погрози Росії

Росія регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї, особливо щодо західних країн та Сполучених Штатів. Нещодавно Путін запропонував змінити державну політику з питань використання ядерної зброї. В оновленій редакції російської ядерної доктрини передбачено "уточнити деякі аспекти" стосовно ситуацій, коли застосування зброї масового ураження є допустимим.

Європейський Союз (ЄС) різко засудив ці нові заяви, оскільки диктатор допустив можливість ядерної відповіді на масштабні повітряні атаки по території Російської Федерації.

Водночас, як відзначило видання Time, західні лідери дедалі менше піддаються на ядерні погрози з боку Москви. Їхня рішучість підтримувати Україну продовжує зростати.