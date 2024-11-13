НАТО ввело бы войска в Украину, если бы у России не было ядерного оружия, - Бауэр

Если бы Российская Федерация (РФ) не имела бы ядерное оружие - НАТО ввело бы войска на украинскую территорию и помогло бы отбросить российских террористов. Украина имеет для Альянса стратегическую важность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра во время состоявшегося 8-10 ноября Пражского оборонного саммита .

"Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", - заявил Бауэр и добавил, что в этом заключается отличие между войнами в Украине и Афганистане.

По словам адмирала, он не считает невозможным привлечение войск Альянса к войне против России, впрочем в таком случае НАТО "рискует как альянс", в связи с чем это является "политическим вопросом".

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, так почему мы не дали то оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем - когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия - тогда это гораздо сложнее", - пояснил он.

В том же числе он заметил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку она имеет для НАТО "стратегическую важность". Поэтому Соединенные Штаты Америки (США) не должны позволить диктатору Владимиру Путину выйти из войны победителем.

Ядерные угрозы России

Россия регулярно угрожает применением ядерного оружия, особенно в отношении западных стран и Соединенных Штатов. Недавно Путин предложил изменить государственную политику по вопросам использования ядерного оружия. В обновленной редакции российской ядерной доктрины предусмотрено "уточнить некоторые аспекты" относительно ситуаций, когда применение оружия массового поражения является допустимым.

Европейский Союз (ЕС) резко осудил эти новые заявления, поскольку диктатор допустил возможность ядерного ответа на масштабные воздушные атаки по территории Российской Федерации.

В то же время, как отметило издание Time, западные лидеры все меньше поддаются на ядерные угрозы со стороны Москвы. Их решимость поддерживать Украину продолжает расти.