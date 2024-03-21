У НАТО вважають, що Україні потрібні "не тільки гранати", але й мобілізація
Україні необхідні "не тільки гранати", а й додаткова мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених.
Про це заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський безпековий форум.
Голова Військового комітету НАТО наголосив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.
"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.
Він зазначив, що розуміє, що переконати людей не просто, проте, за його словами, необхідно.
"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - додав він.
Новий законопроєкт про мобілізацію
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.
Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися - у матеріалі РБК-Україна.
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