В НАТО считают, что Украине нужны "не только гранаты", но и мобилизация
Украине необходимы "не только гранаты", но и дополнительная мобилизация, чтобы заменить погибших и раненых.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский форум безопасности .
Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - сказал Бауэр.
Он отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако, по его словам, необходимо.
"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - добавил он.
Новый законопроект о мобилизации
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.
Как Совет работает над законопроектом и к чему готовиться - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.