В НАТО считают, что Украине нужны "не только гранаты", но и мобилизация

Украине необходимы "не только гранаты", но и дополнительная мобилизация, чтобы заменить погибших и раненых.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский форум безопасности .

Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - сказал Бауэр.

Он отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако, по его словам, необходимо.

"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - добавил он.