UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НАТО вважають, що у Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни Альянсу

Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (nato.int)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на жодну з країн НАТО.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За його словами, зараз "Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв'язана тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", - зазначив Джоане.

Він також додав, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва.

НАТО готується до конфлікту з Росією

Нагадаємо, у січні німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, в якому військові відпрацьовують дії на випадок гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Водночас у НАТО заявили, що цей сценарій - це лише уявна ситуація, яку використовують для перевірки військових можливостей у регіоні.

До того ж у НАТО вважають малоймовірним вторгнення РФ до країн-членів Альянсу в найближчому майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська Федерація