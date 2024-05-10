У НАТО вважають, що у Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни Альянсу

За його словами, зараз "Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв'язана тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", - зазначив Джоане.

Він також додав, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва.