У НАТО вважають малоймовірним вторгнення РФ до країни-члена альянсу в найближчому майбутньому, - WSJ

Планувальники Північноатлантичного альянсу вважають малоймовірним відкрите вторгнення РФ у сусідню країну-члена НАТО в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Однак нещодавно деякі військові чиновники в країнах НАТО заявили, що Москва може стати досить сильною для нападу через кілька років.
У більш короткостроковій перспективі вони побоюються, що Москва може спровокувати конфлікт у сусідніх країнах, розбурхавши місцевих росіян і використавши напруженість як привід для втручання, як це зробив Кремль на сході України десять років тому.
При цьому видання зазначає, що однією з найсерйозніших розбіжностей в альянсі є відмінність у поглядах країн-членів на загрози. НАТО називає тероризм і Росію своїми головними загрозами.
Багато офіційних осіб у Туреччині та інших країнах-членах альянсу, розташованих уздовж Середземного моря, більше турбуються про регіональні конфлікти, нелегальну міграцію та тероризм, ніж про Росію.
Німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, в якому військові відпрацьовують дії на випадок гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
У НАТО поспішили заспокоїти читачів, заявивши, що цей сценарій - це лише уявна ситуація, яку використовують для перевірки військових можливостей у регіоні.
Міністерство оборони Литви також відреагувало на публікацію, підкресливши, що наразі немає загрози нападу Росії на країни НАТО. За словами литовських військових, Москва повністю зосереджена на війні в Україні, і немає жодних підстав вважати, що вона планує розширювати конфлікт.
Водночас чеська влада не раз заявляла про те, що Москва становить пряму загрозу безпеці Європи. На їхню думку, агресивна політика Росії, продемонстрована під час вторгнення в Україну, дестабілізує всю Європу.
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