НАТО временно закрыло свое представительство в Киеве

НАТО временно закрыло представительство в Киеве. Сотрудников перевели во Львов и Брюссель.
Об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.
Он заявил, что НАТО и союзники следят и оценивают ситуацию крайне тщательно, и продолжают принимать все необходимые меры.
"Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были перемещены во Львов и Брюссель", - отметили в Альянсе.
В то же время там уточнили, что офисы НАТО продолжают свою деятельность в Украине.
"Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии", - резюмировал собеседник.
Напомним, правительство Великобритании принял решение перенести свое посольство из Киева во Львов.
Добавим, недавно США объявили о временный перенос посольства из Киева во Львов.
Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.