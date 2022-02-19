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НАТО тимчасово закрило своє представництво в Києві

Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

НАТО тимчасово закрило представництво у Києві. Співробітників перевели до Львова та Брюсселя.

Про це РБК-Україна повідомив речник НАТО.

Він заявив, що НАТО та союзники стежать та оцінюють ситуацію вкрай ретельно, і продовжують вживати всіх необхідних заходів.

"Безпека нашого персоналу має першорядне значення, тому співробітники були переміщені до Львова та Брюсселя", - зазначили в Альянсі.

Водночас, там уточнили, що офіси НАТО продовжують свою діяльність в Україні.

"Ми продовжуємо закликати Росію до деескалації та вибору шляху дипломатії", - резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова.

Додамо, нещодавно США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Крім того, США скоротили чисельність співробітників посольства в Києві. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.

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