У НАТО не впевнені, що постачання зброї Україні стримуватиме наступ Росії

За словами Бауера, "важливо розуміти та пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".

"Що ми можемо зробити - то це переконатися, що українські Збройні сили максимально підготовлені та мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян", - зазначив адмірал.

На його думку, стримування російських сил "вже в минулому", тому що Росія вже здійснила повномасштабне вторгнення і війна триває вже 813 днів.

"Росіяни будуть продовжувати, тому що вони не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Ось чому вони продовжують (війну - ред.), і ось чому Україна повинна продовжувати (оборону - ред.), окрім того факту, що українці хочуть повернути територію, яку в них забрали", - додав голова Військового комітету НАТО.