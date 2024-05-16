В НАТО не уверены, что поставки оружия Украине будут сдерживать наступление России

Поставки необходимой военной помощи Украине не обязательно будут сдерживать российские войска от наступательных действий на фронте.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам заседания Совет Украина-НАТО.
По словам Бауэра, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-нибудь сделать".
"Что мы можем сделать - это убедиться, что украинские Вооруженные силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян", - отметил адмирал.
По его мнению, сдерживание российских сил "уже в прошлом", потому что Россия уже совершила полномасштабное вторжение и война длится уже 813 дней.
"Россияне будут продолжать, потому что они не достигли ни одной из своих стратегических целей. Вот почему они продолжают (войну - ред.), и вот почему Украина должна продолжать (оборону - ред.), кроме того факта, что украинцы хотят вернуть территорию, которую у них забрали", - добавил глава Военного комитета НАТО.
Напомним, США несколько месяцев не предоставляли Украине военной помощи, ведь для этого у страны закончились средства.
Конгресс США только в апреле принял законопроект о новом финансировании, который подписал американский президент Джо Байден. После этого США выделили уже несколько пакетов военной помощи Украине.
Кроме того, Европейский союз не выполнил свое обещание передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года, поскольку с этой задачей не справилась промышленность.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, такие проблемы с помощью подорвали доверие Украины к странам НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.