RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО не уверены, что поставки оружия Украине будут сдерживать наступление России

Фото: глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Поставки необходимой военной помощи Украине не обязательно будут сдерживать российские войска от наступательных действий на фронте.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам заседания Совет Украина-НАТО.

По словам Бауэра, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-нибудь сделать".

"Что мы можем сделать - это убедиться, что украинские Вооруженные силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян", - отметил адмирал.

По его мнению, сдерживание российских сил "уже в прошлом", потому что Россия уже совершила полномасштабное вторжение и война длится уже 813 дней.

"Россияне будут продолжать, потому что они не достигли ни одной из своих стратегических целей. Вот почему они продолжают (войну - ред.), и вот почему Украина должна продолжать (оборону - ред.), кроме того факта, что украинцы хотят вернуть территорию, которую у них забрали", - добавил глава Военного комитета НАТО.

Задержки с военной помощью Украине

Напомним, США несколько месяцев не предоставляли Украине военной помощи, ведь для этого у страны закончились средства.

Конгресс США только в апреле принял законопроект о новом финансировании, который подписал американский президент Джо Байден. После этого США выделили уже несколько пакетов военной помощи Украине.

Кроме того, Европейский союз не выполнил свое обещание передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года, поскольку с этой задачей не справилась промышленность.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, такие проблемы с помощью подорвали доверие Украины к странам НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВоенная помощьВойна в Украине