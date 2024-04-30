Довіра України до країн НАТО підірвана через невиконання обіцяного, - генсек

Країни НАТО не виконали всіх своїх обіцянок у питанні постачання зброї Україні. Така ситуація підірвала довіру Києва.

Як повідомляє РБК-Україна , про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю Reuters .

Генсек нагадав, що США кілька місяців не могли виділити нове фінансування для продовження допомоги Україні через розбіжності у Конгресі. При цьому країни Європи передали українським захисникам набагато менше снарядів, ніж обіцяли раніше.

Такі події, за словами Столтенберга, призвели до того, що Росія отримала ініціативу, а українські захисники були змушені піти в оборону.

"Звісно, той факт, що ми не виконали обіцяного, підірвав довіру", - сказав генсек.

Але, як уточнив Столтенберг, Київ продовжує вірити у своїх союзників, і тепер все залежить від них.

Генсек наголосив, що на тлі таких невдач у постачаннях країнам Заходу необхідно переглянути формат допомоги Україні.

"Нам потрібна більш надійна, інституційна основа для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, підзвітність та розподіл навантаження", - сказав Столтенберг.