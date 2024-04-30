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Довіра України до країн НАТО підірвана через невиконання обіцяного, - генсек

Вівторок 30 квітня 2024 19:06
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Довіра України до країн НАТО підірвана через невиконання обіцяного, - генсек Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО не виконали всіх своїх обіцянок у питанні постачання зброї Україні. Така ситуація підірвала довіру Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю Reuters.

Генсек нагадав, що США кілька місяців не могли виділити нове фінансування для продовження допомоги Україні через розбіжності у Конгресі. При цьому країни Європи передали українським захисникам набагато менше снарядів, ніж обіцяли раніше.

Такі події, за словами Столтенберга, призвели до того, що Росія отримала ініціативу, а українські захисники були змушені піти в оборону.

"Звісно, той факт, що ми не виконали обіцяного, підірвав довіру", - сказав генсек.

Але, як уточнив Столтенберг, Київ продовжує вірити у своїх союзників, і тепер все залежить від них.

Генсек наголосив, що на тлі таких невдач у постачаннях країнам Заходу необхідно переглянути формат допомоги Україні.

"Нам потрібна більш надійна, інституційна основа для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, підзвітність та розподіл навантаження", - сказав Столтенберг.

Фонд НАТО на 100 млрд євро

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував ідею нової допомоги Україні. Він хоче створити фонд на 100 млрд євро, в рамках якого відбуватиметься оборонна підтримка української держави.

Це питання генсек обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва, що відбувся вчора, 29 квітня.

Глава держави наголошував, що важливо, щоб фонд не враховував двосторонньої допомоги Україні, яку вже пообіцяли передати союзники.

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