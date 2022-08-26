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НАТО впервые проведет заседание с Финляндией и Швецией: названа дата

Фото: НАТО впервые проведет конференцию с представителями Финляндии и Швеции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Финляндии и Швеции впервые присоединятся к заседанию НАТО. Встреча пройдет в столице Эстонии 16-18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

В Таллинне пройдет конференции Военного комитета НАТО, где соберутся начальники Генеральных штабов стран-участниц. Они обсудят реализацию решений, которые были приняты на саммите в Мадриде, а также миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

"Впервые в качестве приглашенных на конференцию приедут начальники оборонных ведомств Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военный комитет НАТО проводит заседания дважды в год в Брюсселе. Но раз в год одна из стран альянса проводит конференцию на своей территории.

Напомним, ранее в Турции заявили, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, которые являются условием для вступления в НАТО.

Планировалось, что сегодня, 26 августа, страны проведут трехсторонние переговоры относительно членства в НАТО.

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НАТОШвецияФинляндия