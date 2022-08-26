НАТО вперше проведе засідання з Фінляндією та Швецією: названа дата

Представники Фінляндії та Швеції вперше приєднаються до засідання НАТО. Зустріч пройде в столиці Естонії 16-18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.
У Таллінні пройде конференції військового комітету НАТО, де зберуться начальники Генеральних штабів країн-учасниць. Вони обговорять реалізацію рішень, які були прийняті на саміті у Мадриді, а також місії НАТО в Іраку (NMI) і Косово (KFOR).
"Вперше в якості запрошених на конференцію приїдуть начальники оборонних відомств Фінляндії та Швеції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Військовий комітет НАТО проводить засідання двічі на рік у Брюсселі. Та раз в рік одна з країн альянсу проводить конференцію на своїй території.
Нагадаємо, раніше у Туреччині заявили, що Фінляндія і Швеція не виконують домовленості, які є умовою для вступу до НАТО.
Планувалося, що сьогодні, 26 серпня, країни проведуть тристоронні переговори щодо членства в НАТО.
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