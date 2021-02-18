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НАТО в восемь раз увеличит военное присутствие в Ираке

Новина українською → Брюссель, Четверг 18 февраля 2021 18:31
НАТО в восемь раз увеличит военное присутствие в Ираке Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал восьмикратное увеличение военного контингента в Ираке. Решение об увеличении численности миссии в Ираке сегодня приняли министры обороны стран НАТО.

Об этом шла речь на пресс-конференции Столтенберга после видеоконференции с министрами обороны стран НАТО.

Количество военных НАТО в Ираке будет увеличено до 4000 человек. Сейчас в Ираке находятся всего 500 военных.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек", - сказал Столтенберг.

Миссия НАТО в Ираке - это совместные военные учения стран-участниц НАТО, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО. Главная задача миссии - военная подготовка сил безопасности Ирана. Среди стран-участниц миссии есть и Украина.

Напомним, во вторник, 16 февраля, американская военная база в Ираке попала под ракетный обстрел. В результате обстрела один человек погиб и еще девятеро получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в конце января США ликвидировали на территории Ирака одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

Добавим, Ирак выдал ордер на арест 45-го президента США Дональда Трампа за убийство иранского генерала Сулеймани.

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