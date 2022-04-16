НАТО вмешается в конфликт и призовет Китай присоединиться, - Арестович о возможной ядерной атаке

Как отметил Арестович, использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов. Захватчики начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

"Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне - не уйдут", - заявил Арестович.

В то же время в войну сразу вмешается НАТО. Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: "вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?". Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина.

По мнению Арестовича, Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украине.

"То есть заявления о том, что русские будут бить по грузам Альянса – это может быть стратегия поднятия до такого состояния, чтобы в организации сказать России, что те не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекратить войны", – подчеркнул Арестович.