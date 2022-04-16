НАТО втрутиться в конфлікт й закличе Китай приєднатися, - Арестович про можливу ядерну атаку

Як відзначив Арестович, використання ядерної зброї передбачає подальший прохід підрозділів окупантів. Загарбники почнуть гинути від променевої хвороби в зоні ураження.

"Я уявляю росіян, яких після Чорнобилю заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян - не підуть", - заявив Арестович.

Водночас до війни одразу втрутиться НАТО. Альянс зі свого боку звернеться до Китаю з питанням: "Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?". Сьогодні Китай має значний вплив на Росію, оскільки своєю війною Кремль підірвав стратегію торгівлі Пекіну.

На думку Арестовича, Росія може розіграти сценарій з програшем НАТО, аби не програвати Україні.

"Тобто заяви про те, що росіяни битимуть по вантажам Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинити війни", – наголосив Арестович.