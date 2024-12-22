НАТО визначить розмір витрат на оборону після переговорів з Трампом, - прем’єр Греції

Наступного року буде встановлено нову суму, яку НАТО виділятиме на оборону. Це рішення приймуть після переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Коли ми поспілкуємося з новим президентом (США, - ред.), стане зрозуміло, яку цифру ми узгодимо в рамках НАТО", – зазначив Міцотакіс.

За його словами, держави НАТО свідомі того, що на оборону потрібно буде виділяти більше коштів.

Міцотакіс відмовився назвати конкретну цифру, відповідаючи на запитання журналіста з цього приводу.

"Це буде більше 2%. Але не називаймо цифру, тому що у всіх нас є свої національні міркування, і ми не повинні забувати, що ми працюємо в європейських рамках", - сказав він.