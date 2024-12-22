НАТО визначить розмір витрат на оборону після переговорів з Трампом, - прем’єр Греції
Наступного року буде встановлено нову суму, яку НАТО виділятиме на оборону. Це рішення приймуть після переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Коли ми поспілкуємося з новим президентом (США, - ред.), стане зрозуміло, яку цифру ми узгодимо в рамках НАТО", – зазначив Міцотакіс.
За його словами, держави НАТО свідомі того, що на оборону потрібно буде виділяти більше коштів.
Міцотакіс відмовився назвати конкретну цифру, відповідаючи на запитання журналіста з цього приводу.
"Це буде більше 2%. Але не називаймо цифру, тому що у всіх нас є свої національні міркування, і ми не повинні забувати, що ми працюємо в європейських рамках", - сказав він.
Зауважимо, що ще раніше повідомлялось, що новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, хоче, щоб союзники по НАТО збільшили свої витрати на оборону більш ніж удвічі порівняно з нинішнім показником у 2%.
Згідно з повідомленнями, команда Трампа повідомила європейським посадовцям, що новий американський президент очікує збільшення членами НАТО їхніх витрат на оборону до 5% ВВП.
"Ми все ще маємо переконати нашого трансатлантичного партнера, що ми серйозно ставимося до власної безпеки, тому що нам потрібен наш трансатлантичний партнер в рамках НАТО", - додав грецький прем’єр.
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