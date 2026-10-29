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НАТО визначило, де і коли відбудеться новий "Рамштайн"

14:09 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий під час "Рамштайну" (t.me/ministry_of_defense_ua)

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби НАТО.

"У вівторок, 17 листопада 2026 року, Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Формат був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги для України. До нього входять понад 50 держав.

Після зміни влади у Сполучених Штатах на початку 2025 року засідання Контактної групи офіційно очолюють Британія та Німеччина.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже майже місяць чекає на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.

Глава держави повідомив. що Київ планує провести переговори з Вашингтоном, щоб вирішити це питання.

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НАТОУкраїнаВеликобританіяБрюссельЗустріч Рамштайн