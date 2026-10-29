НАТО визначило, де і коли відбудеться новий "Рамштайн"

"У вівторок, 17 листопада 2026 року, Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Формат був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги для України. До нього входять понад 50 держав.

Після зміни влади у Сполучених Штатах на початку 2025 року засідання Контактної групи офіційно очолюють Британія та Німеччина.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.