В НАТО визначили Росію однією з головних загроз та підготували план протидії

Під час виступу на Варшавському безпековому форумі він зазначив, що такі регіональні плани були розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Що мають на увазі регіональні плани Альянсу

Бауер пояснив, що ці плани "стосуються того, як стримувати і захищатися від двох загроз, з якими стикається НАТО, - а це Росія та терористичні угруповання".

"І ці плани були розроблені та узгоджені лідерами у Вільнюсі", - додав він.

За словами адмірала, регіональні плани стосуються "того, що потрібно бути здатним зробити для стримування та захисту від цих двох противників, двох загроз".

Також Бауер розповів, що раніше на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді лідери ухвалили рішення про збільшення бойових груп на східному фланзі. Таким чином на додаток до вже існуючих 4 груп у Польщі та країнах Балтії було створено ще 4 - у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії.

Крім того, протягом року чотири такі бойові групи посилено з батальйонного до бригадного рівня.

Посилення захисту НАТО через загрозу від Росії

Голова Військового комітету НАТО розповів про ухвалення рішення щодо збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тисяч військових, здатних до розгортання протягом перших 30 днів.

За його словами, така кількість військовослужбовців має бути достатньою для НАТО у разі початку "великого конфлікту з Росією".

Крім того, він висловився про необхідність нарощування виробничих потужностей промисловістю, що вимагатиме значних інвестицій.

Як заявив Бауер, повномасштабна військова агресія РФ проти України продемонструвала необхідність для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Він висловив думку, що протягом найближчих 10 років більшість країн-членів Альянсу направлятимуть "величезні інвестиції" у посилення своїх здібностей ППО.

"У протиповітряній обороні можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться багато ракет, як ми бачимо в Україні. І мова йде не лише про ракети, але й БПЛА, які все частіше використовуються. Або ж ви використовуєте ракети та інші системи зі свого боку, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас, що є досить ефективним, тому що тоді їм не буде з чого стріляти", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Плани НАТО щодо оборони

Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку. Альянс надає країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн НАТО не змогли досягти згоди щодо нових планів реагування Альянсу на російську атаку. Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічних місць, в тому ж числі щодо Кіпру.

Однак НАТО 10 липня, за день до саміту у Вільнюсі, подолало блокаду Туреччини та досягло згоди щодо оборонних планів, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.