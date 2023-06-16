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НАТО не вдалося затвердити перші оборонні плани з часів Холодної війни, - Reuters

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П'ятниця 16 червня 2023 16:59
НАТО не вдалося затвердити перші оборонні плани з часів Холодної війни, - Reuters Фото: НАТО не вдалося затвердити перші оборонні плани з часів Холодної війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністри оборони країн НАТО не змогли досягти згоди щодо нових планів реагування Альянсу на російську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри оборони країни-членів Альянсу розглянули оборонні плани - перші з часів завершення Холодної війни, які отримали поштовх внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Як стверджує один з дипломатів, Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічних місць, в тому ж числі щодо Кіпру. Однак, НАТО все ж планує знайти рішення до саміту у Вільнюсі.

Оборонні плани НАТО

Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку.

"Десятиліттями НАТО не бачило потреби у великомасштабних оборонних планах, оскільки вело невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважало, що деякі пострадянські країни більше не становлять екзистенціальної загрози для Альянсу", - пише видання.

Після початку повномасштабної війни на території України, Альянс заявив про необхідність узгодження планів до того, як може спалахнути конфлікт з таким противником, як Росія.

Зокрема Альянс надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

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