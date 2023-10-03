В НАТО определили Россию одной из главных угроз и подготовили план противодействия

В ходе выступления на Варшавском форуме безопасности он отметил, что такие региональные планы были разработаны командующими объединенных сил под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Что подразумевают региональные планы Альянса

Бауэр пояснил, что данные планы "касаются того, как сдерживать и защищаться от двух угроз, с которыми сталкивается НАТО, - а это Россия и террористические группировки".

"И эти планы были разработаны" и согласованы лидерами в Вильнюсе", - добавил он.

По словам адмирала, региональные планы касаются "того, что нужно быть способным сделать для сдерживания и защиты от этих двух противников, двух угроз".

Также Бауэр рассказал, что ранее на саммите Североатлантического альянса в Мадриде лидеры приняли решение об увеличении боевых групп на восточном фланге. Таким образом в дополнение к уже существующим 4 группам в Польше и странах Балтии были созданы еще 4 - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Кроме того, в течение года четыре такие боевые группы усилены с батальонного до бригадного уровня.

Усиление защиты НАТО из-за угрозы от России

Председатель Военного комитета НАТО рассказал о принятии решения об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч военных, способных к развертыванию в течение первых 30 дней.

По его словам, такое количество военнослужащих должно быть достаточным для НАТО в случае начала "большого конфликта с Россией".

Кроме того, он высказался о необходимости наращивания производственных мощностей промышленностью, что потребует значительных инвестиций.

Как заявил Бауэр, полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продемонстрировала необходимость для НАТО в наращивании интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Он высказал мнение, что в ближайшие 10 лет большинство стран-членов Альянса будут направлять "огромные инвестиции" в усиление своих способностей ПВО.

"В противовоздушной обороне можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а потом сбивать их. Для этого понадобится много ракет, как мы видим в Украине. И речь идет не только о ракетах, но и о БПЛА, которые все чаще используются. Или вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что достаточно эффективно, потому что тогда им не из чего будет стрелять", - сказал председатель Военного комитета НАТО.

Планы НАТО по обороне

Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку. Альянс предоставляет странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО не смогли достичь согласия по поводу новых планов реагирования Альянса на российскую атаку. Турция заблокировала решение из-за формулировки географических мест, в том числе по Кипру.

Однако НАТО 10 июля, за день до саммита в Вильнюсе, преодолело блокаду Турции и достигло согласия по оборонным планам, в которых подробно описано, как Альянс будет реагировать в случае атаки России.