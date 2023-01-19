НАТО: Военное командование Украины практично и тактично превосходит своего оппонента

Украинское военное командование в практическом и тактическом совершенстве командиров превосходит их оппонента.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Военного комитета НАТО.

Он отметил, что комитет НАТО посвятил специальную сессию ситуации в Украине и вокруг нее. Во время заседания военный представитель Украины Сергей Салкуцан изложил стратегические задачи Украины и рассказал о необходимой для достижения таких целей поддержке.

"Начальники штабов подтвердили непоколебимую поддержку Украины и отдали дань уважения военному командованию Украины за практическое и тактическое совершенство, с которым оно раз за разом превосходит своего оппонента", - рассказал адмирал.

Он отметил, что встречу военных глав НАТО посвятили укреплению коллективной обороны Альянса, поскольку война России против Украины ознаменовала начало новой эры для глобальной безопасности.

"НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы видим волю к сопротивлению во всем украинском обществе. Мы учимся у них этому. Мы все должны учиться этому. Потому что в новую эру коллективной обороны должны добиться, чтобы наши страны были всегда готовы реагировать на неожиданное", - подчеркнул Бауэр.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс должен готовиться к долгосрочному продолжению войны России против Украины.

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