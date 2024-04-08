У НАТО виступили за більш виражену координуючу роль у підтримці України

НАТО має відігравати більш виражену координуючу роль у підтримці України, не стаючи частиною війни з Росією.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю румунському виданню Digi24.
"Ми говоримо дуже просту річ. НАТО має відігравати більш виражену координуючу роль у підтримці України, не стаючи при цьому стороною війни - ми дуже уважно ставимося до ризику ескалації, ми дуже уважно ставимося до цієї демаркаційної лінії між законною та необхідною підтримкою України та ескалацією конфлікту ", - сказав він.
За його словами, війна вже призвела до ще більшої конфронтації між НАТО та Росією.
"Наша пропозиція дуже проста: мати місію НАТО або форму координації НАТО, щоб допомогти українцям та координувати підтримку війни, але особливо для перетворення української армії на сумісну з нами армію, роблячи таким чином більш підготовленою, коли у нас поєднатися політичні умови і ми зможемо вітати їх у нашій євроатлантичній та європейській родині", - додав Джоане.
Коментуючи плани НАТО створити фонд допомоги Україні на 100 млрд євро, він сказав, що фонд - це лише інструмент.
"Суть нашої пропозиції полягає в тому, щоб мати координуючу місію для забезпечення цих дуже, дуже важливих функцій. Ми, як НАТО, вже робимо достатньо для українців. Існує безліч механізмів підтримки, але вони, як і раніше, мають разовий характер. І потім, приходячи у НАТО з квотою участі в бюджетах НАТО, ми маємо дуже чітку квоту, у американців 16%, у румунів не знаю який відсоток, це дуже чітко і передбачувано, таким чином ми привносимо передбачуваність, послідовність і додатковий елемент зараз, тому що потрібно більше грошей", - пояснив він.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд на суму 100 млрд євро для військової допомоги Україні.
Спосіб фінансування фонду, ймовірно, базуватиметься на валовому внутрішньому продукті кожної країни. Такий метод, на думку багатьох чиновників, допоможе вирішити проблему справедливого розподілу за вкладами.
Так, наприклад, Франція поступається Німеччині та скандинавським країнам у наданні Україні допомоги як у відносному, так і в абсолютному вираженні. За словами високопоставленого представника, Париж був одним із союзників НАТО, які висловили скептицизм щодо плану щодо фонду.