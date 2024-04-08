В НАТО выступили за более выраженную координирующую роль в поддержке Украины

НАТО должно играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом частью войны с Россией.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью румынскому изданию Digi24.
"Мы говорим очень простую вещь. НАТО должно играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной войны - мы очень внимательно относимся к риску эскалации, мы очень внимательно относимся к этой демаркационной линии между законной и необходимой поддержкой Украины и эскалацией конфликта", - сказал он.
По его словам, война уже привела к еще большей конфронтации между НАТО и Россией.
"Наше предложение очень простое: иметь миссию НАТО или форму координации НАТО, чтобы помочь украинцам и координировать поддержку войны, но особенно для превращения украинской армии в совместимую с нами армию, делая таким образом более подготовленной, когда у нас соединиться политические условия и мы сможем приветствовать их в нашей евроатлантической и европейской семье", - добавил Джоанэ.
Комментируя планы НАТО создать фонд помощи Украине на 100 млрд евро, он сказал, что фонд - это всего лишь инструмент.
"Суть нашего предложения заключается в том, чтобы иметь координирующую миссию для обеспечения этих очень, очень важных функций. Мы, как НАТО, уже делаем достаточно для украинцев. Существует множество механизмов поддержки, но они по-прежнему носят разовый характер. И потом, приходя в НАТО с квотой участия в бюджетах НАТО, мы имеем очень четкую квоту, у американцев 16%, у румын не знаю какой процент, это очень четко и предсказуемо. Таким образом, мы привносим предсказуемость, последовательность и дополнительный элемент сейчас, потому что необходимо больше денег", - пояснил он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд на сумму 100 млрд евро для военной помощи Украине.
Способ финансирования фонда, вероятно, будет базироваться на валовом внутреннем продукте каждой страны. Такой метод, по мнению многих чиновников, поможет решить проблему справедливого распределения по вкладам.
Так, например, Франция уступает Германии и скандинавским странам в оказании Украине помощи как в относительном, так и в абсолютном выражении. По словам высокопоставленного представителя, Париж был одним из союзников по НАТО, выразивших скептицизм относительно плана по фонду.