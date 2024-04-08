В НАТО выступили за более выраженную координирующую роль в поддержке Украины

"Мы говорим очень простую вещь. НАТО должно играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной войны - мы очень внимательно относимся к риску эскалации, мы очень внимательно относимся к этой демаркационной линии между законной и необходимой поддержкой Украины и эскалацией конфликта", - сказал он.

По его словам, война уже привела к еще большей конфронтации между НАТО и Россией.

"Наше предложение очень простое: иметь миссию НАТО или форму координации НАТО, чтобы помочь украинцам и координировать поддержку войны, но особенно для превращения украинской армии в совместимую с нами армию, делая таким образом более подготовленной, когда у нас соединиться политические условия и мы сможем приветствовать их в нашей евроатлантической и европейской семье", - добавил Джоанэ.

Фонд помощи Украине

Комментируя планы НАТО создать фонд помощи Украине на 100 млрд евро, он сказал, что фонд - это всего лишь инструмент.

"Суть нашего предложения заключается в том, чтобы иметь координирующую миссию для обеспечения этих очень, очень важных функций. Мы, как НАТО, уже делаем достаточно для украинцев. Существует множество механизмов поддержки, но они по-прежнему носят разовый характер. И потом, приходя в НАТО с квотой участия в бюджетах НАТО, мы имеем очень четкую квоту, у американцев 16%, у румын не знаю какой процент, это очень четко и предсказуемо. Таким образом, мы привносим предсказуемость, последовательность и дополнительный элемент сейчас, потому что необходимо больше денег", - пояснил он.