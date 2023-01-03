ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НАТО виникли проблеми з переходом головування в Силах реагування: у чому річ

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 03 січня 2023 15:55
У НАТО виникли проблеми з переходом головування в Силах реагування: у чому річ Фото: У НАТО виникли проблеми з переходом головування у Силах реагування (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Німеччини вивчає питання щодо необхідності продовження терміну керівництва об'єднаною оперативною групою НАТО після 2023 року. Зокрема через затримки з боку Великобританії, наступної країни в черзі на керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Німецький Бундесвер прийняв командування оперативною групою Силами швидкого реагування НАТО (VJTF) на 12 місяців, що вимагає від лідера готовності до роботи протягом 48-72 годин. Німеччина надасть до 2 700 солдатів як головуюча країна.

За словами джерел, Великобританія зможе ухвалити керівництво лише у 2024 році, на кілька місяців пізніше, ніж планувалося.

VJTF було створено після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році, і вперше було розгорнуто для колективної оборони після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому.

Не відразу стало зрозуміло, як затримка зі зміною керівництва може позначитися на операціях.

Керівна посада ротується між членами, щоб розділити тягар, який вона покладає на військових, а бригади прив'язані до VJTF на три роки для надання допомоги на етапах готовності, резервування та згортання, що означає, що вони недоступні для інших місій чи міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині почалися проблеми з бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

Також раніше стало відомо, що в уряді Німеччини досі не підтримують ініціативи відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Германия
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села