В НАТО возникли проблемы с переходом председательства в Силах реагирования: в чем дело

Министерство обороны Германии изучает вопрос о необходимости продления срока руководства объединенной оперативной группой НАТО после 2023 года. В частности, из-за задержек со стороны Великобритании, следующей страны в очереди на руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Немецкий Бундесвер принял на себя командование оперативной группой Силами быстрого реагирования НАТО (VJTF) на 12 месяцев, что требует от лидера готовности к работе в течение 48-72 часов. Германия предоставит до 2 700 солдат в качестве председательствующей страны.

По словам источников, Великобритания сможет принять руководство только в 2024 году, на несколько месяцев позже, чем планировалось.

VJTF были созданы после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году, и впервые были развернуты для коллективной обороны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

Не сразу стало ясно, как задержка со сменой руководства может отразиться на операциях.

Руководящая должность ротируется между членами, чтобы разделить бремя, которое она возлагает на военных, а бригады привязаны к VJTF на три года для оказания помощи на этапах готовности, резервирования и свертывания, что означает, что они недоступны для других миссий или международных обязательств.

Напомним, что ранее в Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Также ранее стало известно, что в правительстве Германии до сих пор не поддерживают инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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