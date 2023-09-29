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НАТО використовує морські дрони та ШІ, щоб захистити підводну критичну інфраструктуру

Фото: НАТО захищає підводну інфраструктуру від Росії за допомогою ШІ та дронів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

НАТО намагається розробити систему протидії потенційним російським атакам на критичну підводну інфраструктуру по типу "Північних потоків". Для цього в Альянсі використовують морські дрони та штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зараз тривають 12-денні навчання поблизу узбережжя Португалії, під час яких 

Під час навчань союзники намагались зупинити умовного ворога, який намагався порушити підводну мережу передачі даних і влаштовував хаос на фінансових ринках, використовуючи комерційне судно та підводний безпілотник.

Сили союзників виявили втручання та направили на місце надводні та підводні безпілотники, щоб перехопити дії умовного зловмисника.

Bloomberg зазначає, що п

НАТО також зазначає, що зараз Росія продовжує активно наносити критичну підводну інфраструктуру союзників на карту як майбутні цілі. Тому подібне виявлення в режимі реального часу має надіслати "сигнал стримування ворогу, будь то Росія чи хтось інший".

У разі виявлення втручання всі члени НАТО зможуть розглянути дипломатичну чи військову відповідь на дії ворога. 

"

Витоку на "Північних потоках"

У вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію та Німеччину дном Балтійського моря, почався витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.

Німеччина, Швеція та Данія проводять окремі розслідування. У Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур.

Німці на початку липня 2023 липня повідомили Радбезу ООН, про знайдені сліди підводної вибухівки, виявлені на яхті, яку за версією слідства могли використовувати для здійсненню вибуху на "Північних потоках".

Тиждень тому повідомлялось, що Швеція планує завершити розслідування витоків на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" до кінця 2024 року.

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