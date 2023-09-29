НАТО использует морские дроны и ИИ, чтобы защитить подводную критическую инфраструктуру

Сейчас продолжаются 12-дневные учения у побережья Португалии, во время которых

В ходе учений союзники пытались остановить условного врага, пытавшегося нарушить подводную сеть передачи данных и устраивать хаос на финансовых рынках, используя коммерческое судно и подводный беспилотник.

Силы союзников обнаружили вмешательство и направили на место надводных и подводных беспилотников, чтобы перехватить действия условного злоумышленника.

Bloomberg отмечает, что

НАТО также отмечает, что Россия продолжает активно наносить критическую подводную инфраструктуру союзников на карту как будущие цели. Поэтому подобное обнаружение в режиме реального времени должно послать "сигнал сдерживания врага, будь то Россия или кто-нибудь другой".

В случае выявления вмешательства, все члены НАТО смогут рассмотреть дипломатический или военный ответ на действия врага.

Утечки на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток", соединяющих Россию и Германию дном Балтийского моря, началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

Германия, Швеция и Дания проводят отдельные расследования. В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур.

Немцы в начале июля 2023 г. сообщили Совбезу ООН, о найденных следах подводной взрывчатки, обнаруженных на яхте, которую по версии следствия могли использовать для совершения взрыва на "Северных потоках".

Неделю назад сообщалось, что Швеция планирует завершить расследование утечек на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" до конца 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.