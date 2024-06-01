У НАТО відреагували на дозвіл для України бити по Росії західною зброєю

Україна повинна мати змогу захищатися від російської агресію. Право на самооборону дозволяє завдати ударів по цілях на території агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Треба пам’ятати, це - військова агресія. Росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права. А, згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі", - сказав він.

Генсек НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по Росії для захисту Харкова. Він наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

"Було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них цю зброю", - вважає Столтенберг.

Він відмовився відповідати на те, чи може Україна атакувати радіолокаційні станції на території Росії, але підкреслив, що операції мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально.