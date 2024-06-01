ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НАТО отреагировали на разрешение для Украины бить по России западным оружием

Брюссель, Суббота 01 июня 2024 11:47
UA EN RU
В НАТО отреагировали на разрешение для Украины бить по России западным оружием Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина должна иметь возможность защищаться от российской агрессии. Право на самооборону позволяет наносить удары по целям на территории агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Радио Свобода".

"Надо помнить, это - военная агрессия. Россия напала на другую страну - и это грубое нарушение международного права. А, согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая, что делает Украина, то есть они защищаются сами", - сказал он.

Генсек НАТО приветствовал решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищаться.

"Было бы очень тяжело, если бы украинцы были вынуждены признать, что артиллерийские батареи, ракетные батареи или аэродромы на российской стороне были бы для россиян в какой-то степени безопасны, поскольку украинцы не могли бы использовать против них это оружие", - считает Столтенберг.

Он отказался отвечать на то, может ли Украина атаковать радиолокационные станции на территории России, но подчеркнул, что операции должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 31 мая, стало известно, что США и Германия разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако страны установили ограничения. Американское и немецкое оружие разрешили использовать только в приграничных регионах РФ, где могут готовиться атаки на Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США передали сигнал по военным каналам. Он заявил, что хочет увидеть на практике, как это будет происходить.

Следует добавить, что ряд других партнеров Украины заявили, что не ограничивают Украину в использовании предоставленного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет