UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО відреагує на використання ядерної зброї проти України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

“Росіяни знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду детально розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це залежатиме від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати", - заявив Столтенберг.

На його думку, такі попередження від західних посадовців необхідні, щоб запобігти можливому використанню Росією ядерної зброї.

"Ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати ці погрози серйозно", - додав генсек.

Нагадаємо, що генерал Бен Ходжес заявив, куди США поцілять у разі ядерного удару РФ по Україні.

Також, у розвідці заявили, що у разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в Україні