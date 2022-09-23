НАТО відреагує на використання ядерної зброї проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

“Росіяни знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду детально розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це залежатиме від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати", - заявив Столтенберг.

На його думку, такі попередження від західних посадовців необхідні, щоб запобігти можливому використанню Росією ядерної зброї.

"Ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати ці погрози серйозно", - додав генсек.