НАТО відреагує на використання ядерної зброї проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
“Росіяни знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду детально розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це залежатиме від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати", - заявив Столтенберг.
На його думку, такі попередження від західних посадовців необхідні, щоб запобігти можливому використанню Росією ядерної зброї.
"Ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати ці погрози серйозно", - додав генсек.
Нагадаємо, що генерал Бен Ходжес заявив, куди США поцілять у разі ядерного удару РФ по Україні.
Також, у розвідці заявили, що у разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна.
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