НАТО в ответ на агрессию РФ усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря
Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Это ответ НАТО на российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, где сегодня стартует саммит Альянса.
"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", - заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО создает в новые боевые группы.
"Включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", - подытожил Столтенберг.
Отметим, генсек НАТО также заявил, что глава Кремля Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.
Напомним, сегодня в Бухаресте стартует заседание глав дипведомств стран НАТО. Как ранее анонсировалось, среди ключевых тем встречи будет помощь Украине в борьбе против российского агрессора.
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