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НАТО в ответ на агрессию РФ усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря

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Бухарест, Вторник 29 ноября 2022 13:50
НАТО в ответ на агрессию РФ усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Это ответ НАТО на российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, где сегодня стартует саммит Альянса.

"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО создает в новые боевые группы.

"Включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", - подытожил Столтенберг.

Отметим, генсек НАТО также заявил, что глава Кремля Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

Напомним, сегодня в Бухаресте стартует заседание глав дипведомств стран НАТО. Как ранее анонсировалось, среди ключевых тем встречи будет помощь Украине в борьбе против российского агрессора.

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