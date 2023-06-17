У НАТО відкрили центр безпеки морської інфраструктури через загрозу диверсій РФ

Новий центр, відкритий у п'ятницю, розташований у британському Нортвуді на північному заході Лондона. Спеціальний осередок, що займається цією проблемою, очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн.

"Загроза розвивається. Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру", - наголосив він.

У спілкуванні з журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі генерал розповів про підвищені побоювання, що РФ може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру у спробі "порушити життя на Заході".

Чим викликана необхідність відкриття центру

Скоріше дати "зелене світло" на створення центру для захисту морської інфраструктури Північноатлантичний альянс підштовхнули атаки на два газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні минулого року

Ці "потоки" були побудовані для транспортування російського газу до Німеччини. Передбачуваний напад на газопроводи досі розслідуються.

Після інцидентів НАТО розширила свою присутність у Балтійському та Північному морях, задіявши десятки кораблів за підтримки морської патрульної авіації та підводного обладнання (дрони).

Слід зазначити, що лише Північне море перетинають близько 8000 кілометрів нафто- та газопроводів. Вести цілодобовий моніторинг за системами та мережами неможливо.

Як охоронятимуть підводну інфраструктуру

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, присутність Альянсу не може бути "на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури".

"Але ми можемо краще збирати... розвіддані, обмінюватися інформацією, з'єднувати точки, тому що й у приватному секторі є багато інформації про пересування суден та морське стеження", - додав він.

Замість спроб спостерігати за всіма комунікаціями, новий центр і союзники по НАТО зосереджуються на галузях підвищеного ризику.

Річ у тому, що трубопроводи на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази, є значно вразливими. Потенційне пошкодження кабелів даних можна зменшити, просто підключивши більше кабелів.

Крім того, у НАТО вказують на важливість боротьби з диверсантами, які готують атаки.

Загроза атак РФ на підводну інфраструктуру Заходу

Раніше у розвідці Північноатлантичного альянсу заявляли, що РФ може здійснити атаки на підводні кабелі чи іншу інфраструктуру країн Заходу.

За словами міністра оборони Британії Бена Уоллеса, для цього Росія має спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни.

Нагадаємо, за даними розслідування, РФ тричі направляла військові кораблі до "Північних потоків" перед підривом.

Додамо, що раніше в німецькому виданні T-Online представили розслідування, згідно з яким РФ використала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".