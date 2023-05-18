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Росія має намір і можливості атакувати критичну інфраструктуру Заходу, - Воллес

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Четвер 18 травня 2023 20:38
Росія має намір і можливості атакувати критичну інфраструктуру Заходу, - Воллес Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може планувати атаки на критичну інфраструктуру країн Заходу. Для цього вона має спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, росіяни мають спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на те, щоб спостерігати або атакувати критично важливу інфраструктуру, що належить їх противникам.

"У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для цих цілей", - зазначив міністр оборони.

Тому, за його словами, область критичної інфраструктури Заходу зараз потребує захисту.

"Що ми можемо сказати без сумніву, так це те, що Росія має намір і можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати намір і можливості для її захисту", - підкреслив Воллес.

Нагадаємо, раніше у розвідці НАТО заявляли, що Росія може здійснити атаки на підводні кабелі або іншу інфраструктуру країн Заходу.

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