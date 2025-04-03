У НАТО відкинули можливість поразки України у війні з РФ

Під час виступу у Сенаті у Каволі запитали, чи приречені українці на поразку, на що той відповів, що це питання є досить важливим.

"У війні немає нічого неминучого. І українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабко покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", - відповів генерал НАТО.

Можливий наступ Росії на фронті

Деякий час тому у ЗМІ поширилась інформація про те, що Росія нібито готує новий наступ в Україні. Агенція Associated Press, посилаючись на власні джерела, що російська армія найближчими тижнями може вдатись до наступу.

Ймовірною ціллю окупантів можуть бути Запорізька, Сумська, а також Харківська області.

За словами військового експерта Павла Нарожного, наступ РФ однозначно буде, але наразі виникає питання щодо його реальних масштабів.

Детальні про це - читайте у матеріалі "РФ планує масштабний наступ? До чого готується ворог і чи є загроза по всьому фронту".

Сьогодні ж заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що українське військове командування спостерігає за підготовкою російської армії до активізації боїв на кількох напрямках. За його словами, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб.