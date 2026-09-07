В НАТО відбувся "ментальний злам" щодо України: посол в НАТО розкрила деталі

Ментальний злам у НАТО

"Вперше країни-члени НАТО на рівні лідерів зафіксували в декларації, що Україна є контрибутором євроатлантичної безпеки", - зазначила Гетьманчук.

За її словами, це віддзеркалює ментальний злам, який зараз відбувається в НАТО щодо ролі України в євроатлантичній безпеці.

Дипломатка пояснила, що таке визнання відкриває можливість заохочувати країни Альянсу давати більше підтримки та робити більші внески в оборону України.

"Сьогодні, в принципі, йдеться в основному про фінансові внески: або на певне озброєння, або на наші власні оборонні виробництва, не просто про передачу всіх можливих західних озброєнь", - розповіла Гетьманчук.

Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук про нашу роль в Альянсі (інфографіка РБК-Україна)

Внески в Україну як інвестиції в оборону НАТО

"Визнання України контрибутором безпеки автоматично перетворює всі внески в підтримку України на інвестиції в євроатлантичну безпеку, в інвестиції у власну оборону країн-членів НАТО", - наголосила Гетьманчук.

Продовження рішень Гаазького саміту

Дипломатка зазначила, що це рішення є логічним продовженням домовленостей минулорічного Гаазького саміту, які вдалося зробити дієвими.

"Йдеться про рішення, коли будь-яка військова підтримка чи інвестиції в оборонне виробництво України зараховуються країні-члену НАТО в рахунок його власних витрат на оборону", - пояснила вона.

Гетьманчук нагадала, що на саміті НАТО в Гаазі країни зобов'язалися вийти на 5% витрат на оборону до 2035 року.