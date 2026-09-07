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В НАТО произошел "ментальный излом" в отношении Украины: посол в НАТО раскрыла детали

08:37 07.09.2026 Пн
2 мин
Украина теперь - не только получатель помощи
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук (flickr.com_photos_boellstiftung)

Страны НАТО впервые на уровне лидеров официально признали Украину общим контрибютором евроатлантической безопасности. Это решение открывает новые возможности поддержки со стороны союзников.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Ментальный излом в НАТО

"Впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина - контрибутор евроатлантической безопасности", - отметила Гетьманчук.

По ее словам, это отражает ментальный излом, который сейчас происходит в НАТО по поводу роли Украины в евроатлантической безопасности.

Дипломатка пояснила, что такое признание открывает возможность поощрять страны Альянса оказывать больше поддержки и вносить большие взносы в оборону Украины.

"Сегодня, в принципе, речь идет в основном о финансовых взносах: либо на определенное вооружение, либо на наши собственные оборонные производства, не просто о передаче всех возможных западных вооружений", - рассказала Гетьманчук.

Фото: посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук о нашей роли в Альянсе (инфографика РБК-Украина)

Вклады в Украину как инвестиции в оборону НАТО

"Признание Украины контрибутором безопасности автоматически превращает все вклады в поддержку Украины в инвестиции в евроатлантическую безопасность, в инвестиции в собственную оборону стран-членов НАТО", - подчеркнула Гетьманчук.

Продолжение решений Гаагского саммита

Дипломатка отметила, что это решение является логическим продолжением договоренностей прошлогоднего Гаагского саммита, которые удалось сделать действенными.

"Речь идет о решении, когда любая военная поддержка или инвестиции в оборонное производство Украины засчитываются стране-члену НАТО в счет его собственных расходов на оборону", - пояснила она.

Гетманчук напомнила, что на саммите НАТО в Гааге страны обязались выйти на 5% расходов на оборону к 2035 году.

Напомним, издание The Guardian писало, что военные планировщики, работающие с НАТО, опасаются: Европа пока не сможет выдержать затяжную войну на истощение с Россией из-за недостаточной боевой готовности.

Между тем посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать союзников в случае гибридных атак России, в частности, после попытки атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, которую Берлин связал с Москвой.

По его словам, следующей целью таких атак может стать критическая инфраструктура, в том числе энергетические объекты.

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