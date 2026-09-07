В НАТО произошел "ментальный излом" в отношении Украины: посол в НАТО раскрыла детали

Ментальный излом в НАТО

"Впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина - контрибутор евроатлантической безопасности", - отметила Гетьманчук.

По ее словам, это отражает ментальный излом, который сейчас происходит в НАТО по поводу роли Украины в евроатлантической безопасности.

Дипломатка пояснила, что такое признание открывает возможность поощрять страны Альянса оказывать больше поддержки и вносить большие взносы в оборону Украины.

"Сегодня, в принципе, речь идет в основном о финансовых взносах: либо на определенное вооружение, либо на наши собственные оборонные производства, не просто о передаче всех возможных западных вооружений", - рассказала Гетьманчук.

Фото: посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук о нашей роли в Альянсе (инфографика РБК-Украина)

Вклады в Украину как инвестиции в оборону НАТО

"Признание Украины контрибутором безопасности автоматически превращает все вклады в поддержку Украины в инвестиции в евроатлантическую безопасность, в инвестиции в собственную оборону стран-членов НАТО", - подчеркнула Гетьманчук.

Продолжение решений Гаагского саммита

Дипломатка отметила, что это решение является логическим продолжением договоренностей прошлогоднего Гаагского саммита, которые удалось сделать действенными.

"Речь идет о решении, когда любая военная поддержка или инвестиции в оборонное производство Украины засчитываются стране-члену НАТО в счет его собственных расходов на оборону", - пояснила она.

Гетманчук напомнила, что на саммите НАТО в Гааге страны обязались выйти на 5% расходов на оборону к 2035 году.