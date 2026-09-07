В НАТО произошел "ментальный излом" в отношении Украины: посол в НАТО раскрыла детали
Страны НАТО впервые на уровне лидеров официально признали Украину общим контрибютором евроатлантической безопасности. Это решение открывает новые возможности поддержки со стороны союзников.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
Ментальный излом в НАТО
"Впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина - контрибутор евроатлантической безопасности", - отметила Гетьманчук.
По ее словам, это отражает ментальный излом, который сейчас происходит в НАТО по поводу роли Украины в евроатлантической безопасности.
Дипломатка пояснила, что такое признание открывает возможность поощрять страны Альянса оказывать больше поддержки и вносить большие взносы в оборону Украины.
"Сегодня, в принципе, речь идет в основном о финансовых взносах: либо на определенное вооружение, либо на наши собственные оборонные производства, не просто о передаче всех возможных западных вооружений", - рассказала Гетьманчук.
Фото: посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук о нашей роли в Альянсе (инфографика РБК-Украина)
Вклады в Украину как инвестиции в оборону НАТО
"Признание Украины контрибутором безопасности автоматически превращает все вклады в поддержку Украины в инвестиции в евроатлантическую безопасность, в инвестиции в собственную оборону стран-членов НАТО", - подчеркнула Гетьманчук.
Продолжение решений Гаагского саммита
Дипломатка отметила, что это решение является логическим продолжением договоренностей прошлогоднего Гаагского саммита, которые удалось сделать действенными.
"Речь идет о решении, когда любая военная поддержка или инвестиции в оборонное производство Украины засчитываются стране-члену НАТО в счет его собственных расходов на оборону", - пояснила она.
Гетманчук напомнила, что на саммите НАТО в Гааге страны обязались выйти на 5% расходов на оборону к 2035 году.
Напомним, издание The Guardian писало, что военные планировщики, работающие с НАТО, опасаются: Европа пока не сможет выдержать затяжную войну на истощение с Россией из-за недостаточной боевой готовности.
Между тем посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать союзников в случае гибридных атак России, в частности, после попытки атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, которую Берлин связал с Москвой.
По его словам, следующей целью таких атак может стать критическая инфраструктура, в том числе энергетические объекты.