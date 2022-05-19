НАТО не верит, что Россия отказалась от своих стратегических планов в Украине, - Столтенберг

Россия не может достичь своих стратегических целей в войне против Украины. Однако НАТО не верит, что Москва отказалась от их достижения.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
"Россия не добилась своих целей в Украине. Ей пришлось оставить Киев и Харьков, а наступление на Донбасс застопорилось", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Дании.
По его словам, Альянс не верит в то, что Москва отказалась от своих стратегических планов в Украине. Поэтому, добавил генсек, необходимо продолжать поддерживать украинских защитников в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Мы должны быть готовы к тому, что война может затянуться", - подчеркнул он.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит освобождение оккупированных территорий страны.
Отметим, ранее глава государства назвал попытки российских войск показать хоть какую-то победу в войне против Украины "сумасшедшими".
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