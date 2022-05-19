НАТО не вірить, що Росія відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні, - Столтенберг

Росія не може досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. Однак НАТО не вірить, що Москва відмовилася від їх досягнення.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

"Росія не домоглася своїх цілей в Україні. Їй довелося залишити Київ і Харків, а наступ на Донбас застопорився", - сказав Столтенберг на пресконференції в Данії.

За його словами, Альянс не вірить в те, що Москва відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні. Тому, додав генсек, необхідно продовжувати підтримувати українських захисників у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми повинні бути готові до того, що війна може затягнутися", - підкреслив він.